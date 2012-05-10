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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Герта
Берлин
1:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, Финал
Бундеслига,
Финал
Германия
10 мая 2012, 21:30 МСК
10.05.2012, 21:30 МСК
четверг
Составы