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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Рамирес 11
Дрогба 52
2:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кэрролл 64
Кубок Англии, Финал
Кубок Англии,
Финал
Англия
5 мая 2012, 19:15 МСК
5.05.2012, 19:15 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Калу
Саломон Калу
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Рамирес
Рамирес
11'
11'
77
0
Дрогба
Дидье Дрогба
52'
52'
90
0
Мата
Хуан Мата
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Старридж
Даниэль Старридж
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
0
Спиринг
Джей Спиринг
55
0
Беллами
Крейг Беллами
79
0
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
0
Дони
Дони
0
Каррагер
Джейми Каррагер
0
Келли
Мартин Келли
0
Родригес
Макси Родригес
0
Шелви
Джонджо Шелви
0
Кейт
Дирк Кейт
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
64'