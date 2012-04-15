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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Бэйл 56
1:5
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 43
Мата 49
Рамирес 77
Лэмпард 81
Малуда 90
Кубок Англии, 1/2 финала
Кубок Англии,
1/2 финала
Англия
15 апр. 2012, 20:00 МСК
15.04.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Уокер
Кайл Уокер
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
56'
56'
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
75
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Фридель
Брэд Фридель
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Сандро
Сандро
0
Дефо
Джермейн Дефо
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Луис
Давид Луис
59
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Мата
Хуан Мата
49'
49'
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
81'
81'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Рамирес
Рамирес
77'
77'
82
0
Калу
Саломон Калу
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
43'
43'
85
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Малуда
Флоран Малуда
90'
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Старридж
Даниэль Старридж