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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Боккетти 81
Смольников 83
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок России, 1/2 финала
Кубок России,
1/2 финала
Россия
11 апр. 2012, 17:00 МСК
11.04.2012, 17:00 МСК
среда
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
71
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
81'
81'
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Касаев
Алан Касаев
52
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
86
Запасные
0
Хагиги
Алиреза Хагиги
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
0
Бочаров
Никита Бочаров
0
Кисляк
Сергей Кисляк
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
0
Давыдов
Сергей Давыдов
Ростов
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Круглов
Дмитрий Круглов
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Смольников
Игорь Смольников
83'
83'
90
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Емельянов
Роман Емельянов
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
32
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Дьяков
Виталий Дьяков
0
Васильев
Андрей Васильев
0
Элсон
Элсон
0
Байрамян
Хорен Байрамян
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Полоз
Дмитрий Полоз