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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:4
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
28 янв. 2012, 18:00 МСК
28.01.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы