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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 54
Уолкотт 57
ван Перси 61
3:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Данн 33
Бент 45
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
29 янв. 2012, 19:00 МСК
29.01.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
89
0
Росицки
Томаш Росицки
72
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
57'
57'
89
0
ван Перси
Робин ван Перси
54'
61'
54', 61'
90
Запасные
0
Щесны
Войцех Щесны
0
Санья
Бакари Санья
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Артета
Микель Артета
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Анри
Тьерри Анри
Астон Вилла
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
33'
33'
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
72
0
Петров
Стилян Петров
82
0
Кларк
Киран Кларк
90
0
Кин
Робби Кин
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Бент
Даррен Бент
45'
45'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Личай
Эрик Личай
0
Бэйкер
Натан Бэйкер
0
Беннэн
Бэрри Беннэн
0
Гарднер
Гари Гарднер
0
Хески
Эмил Хески
0
Вайманн
Андреас Вайманн