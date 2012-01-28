Матч завершен
Блэкпул
Блэкпул
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
28 янв. 2012, 18:00 МСК
28.01.2012, 18:00 МСК
суббота
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