Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
0:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
28 янв. 2012, 18:00 МСК
28.01.2012, 18:00 МСК
суббота
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