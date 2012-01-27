Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
27 янв. 2012, 22:59 МСК
27.01.2012, 22:59 МСК
пятница
Составы