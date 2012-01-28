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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Аггер 21
Кейт 88
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Пак Джи Сун 39
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
28 янв. 2012, 15:45 МСК
28.01.2012, 15:45 МСК
суббота
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
21'
21'
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
63
0
Келли
Мартин Келли
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
72
0
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
0
Родригес
Макси Родригес
63
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
0
Дони
Дони
0
Джонсон
Глен Джонсон
0
Коатес
Себастьян Коатес
0
Шелви
Джонджо Шелви
0
Адам
Чарли Адам
0
Беллами
Крейг Беллами
0
Кейт
Дирк Кейт
88'
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
39'
39'
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
76
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
Запасные
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
0
Фабио
Фабио
0
Кин
Майкл Кин
0
Погба
Поль Погба
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Чичарито
Чичарито