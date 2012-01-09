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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Анри 78
1:0
Матч завершен
Лидс
Лидс
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2012, 22:45 МСК
9.01.2012, 22:45 МСК
понедельник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
90
0
Микел
Игнаси Микел
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Коклен
Франсис Коклен
34
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
69
0
Шамах
Маруан Шамах
69
Запасные
0
Мартинес
Эмилиано Мартинес
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Йеннарис
Николас Йеннарис
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Анри
Тьерри Анри
78'
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Миячи
Рио Миячи
Лидс
мин
0
Лонерган
Эндрю Лонерган
90
0
Уайт
Айдан Уайт
90
0
О'Ди
Даррен О'Ди
90
0
Лис
Том Лис
90
0
Томпсон
Зак Томпсон
90
0
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
0
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
0
Нуньес
Рамон Нуньес
82
0
Вейринен
Мика Вейринен
61
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Беккио
Лусиано Беккио
75
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Паркер
Бен Паркер
0
Брюс
Алекс Брюс
0
Браун
Майкл Браун
0
Сэм
Ллойд Сэм
0
Форсселл
Микаэль Форсселл
0
МакКормак
Росс МакКормак