Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
7 янв. 2012, 15:30 МСК
7.01.2012, 15:30 МСК
суббота
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