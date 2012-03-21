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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Карадениз 30
Рязанцев 49
Карадениз 70
Давыдов 81
4:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
Кубок России, 1/4 финала
Кубок России,
1/4 финала
Россия
21 марта 2012, 17:30 МСК
21.03.2012, 17:30 МСК
среда
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Касаев
Алан Касаев
79
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
49'
49'
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
30'
70'
30', 70'
81
0
Дядюн
Владимир Дядюн
69
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Джалилов
Искандар Джалилов
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
0
Немов
Петр Немов
0
Валье
Джонатан Валье
0
Давыдов
Сергей Давыдов
81'
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Оздоев
Магомед Оздоев
57
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
80
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
0
Фильцов
Александр Фильцов
0
Беляев
Максим Беляев
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Ибричич
Сенияд Ибричич
0
Сычев
Дмитрий Сычев
0
Обинна
Виктор Обинна