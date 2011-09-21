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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Кристич 60
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
21 сент. 2011, 18:30 МСК
21.09.2011, 18:30 МСК
среда
Составы
Локомотив
мин
0
Фильцов
Александр Фильцов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Илич
Бранко Илич
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
46
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
79
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
82
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Обинна
Виктор Обинна
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Ибричич
Сенияд Ибричич
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Майкон
Майкон
Луч
мин
0
Котляров
Александр Котляров
90
0
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
0
Засеев
Аслан Засеев
90
0
Удалый
Игорь Удалый
90
0
Кристич
Матия Кристич
60'
60'
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Газинский
Юрий Газинский
90
0
Дедечко
Денис Дедечко
65
0
Свежов
Виктор Свежов
46
0
Славнов
Роман Славнов
90
0
Алхазов
Александр Алхазов
65
Запасные
0
Степанов
Алексей Степанов
0
Тихий
Дмитрий Тихий
0
Базаев
Георгий Базаев
0
Резников
Станислав Резников
0
Кусов
Алан Кусов
0
Федоров
Максим Федоров
0
Оганян
Карэн Оганян