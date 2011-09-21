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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Павленко 50
Мгуни 57
2:0
Матч завершен
Торпедо
Владимир
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
21 сент. 2011, 15:30 МСК
21.09.2011, 15:30 МСК
среда
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Власов
Олег Власов
90
0
Тиуи
Тиуи
46
0
Благо
Благо
90
0
Маурисио
Маурисио
90
0
Павленко
Александр Павленко
50'
50'
90
0
Садаев
Заур Садаев
46
0
Эвертон
Эвертон
58
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Тагилов
Мурад Тагилов
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
57'
Торпедо
мин
0
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
0
Дубровин
Сергей Дубровин
90
0
Беляев
Максим Беляев
90
0
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
0
Гермашов
Алексей Гермашов
90
0
Зинин
Илья Зинин
70
0
Малышев
Валерий Малышев
57
0
Прошин
Дмитрий Прошин
90
0
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
60
0
Втюрин
Павел Втюрин
90
0
Делькин
Артем Делькин
90
Запасные
0
Епифанов
Дмитрий Епифанов
0
Шалин
Сергей Шалин
0
Макиев
Валерий Макиев
0
Зимарев
Максим Зимарев
0
Лунин
Антон Лунин
0
Игнатьев
Сергей Игнатьев
0
Гацко
Андрей Гацко