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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Аит-Фана 90
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
13 мая 2012, 22:00 МСК
13.05.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Монпелье
мин
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
0
Кабелья
Реми Кабелья
90
0
Камара
Сулейман Камара
74
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Пьонье
Лоран Пьонье
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
0
Пито
Ромейн Пито
0
Дернес
Жоффрей Дернес
0
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
90'
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Пайет
Димитри Пайет
69
0
Педретти
Бенуа Педретти
73
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
87
0
Де Мело
Тулио Де Мело
90
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Четто
Мауро Четто
0
Коул
Джо Коул
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Ру
Нолан Ру
0
Бруно
Джанни Бруно