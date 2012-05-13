Матч завершен
Брест
Брест
1:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
13 мая 2012, 22:00 МСК
13.05.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы