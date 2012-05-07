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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
0:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Камара 26
Костиль 52
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
7 мая 2012, 22:00 МСК
7.05.2012, 22:00 МСК
понедельник
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
52'
52'
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Бойе
Джон Бойе
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Мавинга
Крис Мавинга
90
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
66
0
Теттей
Александер Теттей
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Фере
Жюльен Фере
65
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
0
Букари
Абдулразак Букари
65
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Фулкье
Димитри Фулкье
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
0
Браими
Ясин Браими
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
0
Сане
Абдулайе Сане
Монпелье
мин
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Утака
Джон Утака
76
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Стамбули
Бенджамин Стамбули
84
0
Кабелья
Реми Кабелья
88
0
Камара
Сулейман Камара
26'
26'
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Пьонье
Лоран Пьонье
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
0
Пито
Ромейн Пито
0
Марво
Жорис Марво
0
Дернес
Жоффрей Дернес
0
Аит-Фана
Карим Аит-Фана