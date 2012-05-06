Матч завершен
Лион
Лион
1:1
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
6 мая 2012, 18:00 МСК
6.05.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы