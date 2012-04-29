Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
29 апр. 2012, 18:00 МСК
29.04.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы