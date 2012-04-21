Матч завершен
Бордо
Бордо
2:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
21 апр. 2012, 22:00 МСК
21.04.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы