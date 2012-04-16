Матч завершен
Ренн
Ренн
3:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
16 апр. 2012, 22:00 МСК
16.04.2012, 22:00 МСК
понедельник
Составы