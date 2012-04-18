Матч завершен
Марсель
Марсель
1:1
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
18 апр. 2012, 19:30 МСК
18.04.2012, 19:30 МСК
среда
Составы