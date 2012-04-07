Матч завершен
Дижон
Дижон
0:2
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
7 апр. 2012, 20:00 МСК
7.04.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы