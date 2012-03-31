Матч завершен
Бордо
Бордо
1:1
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
31 марта 2012, 20:00 МСК
31.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы