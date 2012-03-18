Матч завершен
Лилль
Лилль
4:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
18 марта 2012, 22:59 МСК
18.03.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы