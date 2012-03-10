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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Валансьен
Валансьен
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
10 марта 2012, 21:00 МСК
10.03.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы