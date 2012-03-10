Матч завершен
Ницца
Ницца
1:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
10 марта 2012, 21:00 МСК
10.03.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы