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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 13
Лисандро 40
2:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Шеджу 45
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
10 марта 2012, 22:59 МСК
10.03.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Крис
Крис
90
0
Бастос
Мишел Бастос
80
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Гренье
Клеман Гренье
76
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
13'
13'
74
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Лисандро
Лисандро
40'
40'
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Коне
Бакари Коне
0
Умтити
Самуэль Умтити
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Фофана
Геида Фофана
0
Бриан
Джимми Бриан
0
Гомис
Бафетимби Гомис
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
46
0
Берья
Франк Берья
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
45'
45'
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Коул
Джо Коул
78
0
Азар
Эден Азар
90
0
Ру
Нолан Ру
60
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Пайет
Димитри Пайет
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Де Мело
Тулио Де Мело
0
Бруно
Джанни Бруно