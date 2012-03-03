Матч завершен
Марсель
Марсель
0:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
3 марта 2012, 21:00 МСК
3.03.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы