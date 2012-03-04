Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:2
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
4 марта 2012, 22:59 МСК
4.03.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы