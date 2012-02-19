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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Гуффран 41
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
19 февр. 2012, 19:00 МСК
19.02.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
41'
41'
82
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
88
Запасные
0
Кейта
Абдулайе Кейта
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Шальме
Матье Шальме
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
0
Белльон
Давид Белльон
0
Жуссие
Жуссие
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Умтити
Самуэль Умтити
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
56
0
Фофана
Геида Фофана
78
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
54
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Крис
Крис
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Коне
Сиди Коне
0
Лисандро
Лисандро
0
Бриан
Джимми Бриан