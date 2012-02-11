Матч завершен
Лион
Лион
1:2
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
11 февр. 2012, 17:00 МСК
11.02.2012, 17:00 МСК
суббота
Составы