Матч завершен
Лилль
Лилль
3:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
28 янв. 2012, 22:59 МСК
28.01.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы