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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 54
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
11 дек. 2011, 22:59 МСК
11.12.2011, 22:59 МСК
воскресенье
Составы
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Мареке
Лукас Мареке
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Коне
Ламин Коне
90
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Жуффре
Ян Жуффре
74
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
Запасные
0
Леком
Бенжамин Леком
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
0
Педриньу
Педриньу
0
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
0
Отре
Матиас Отре
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
54'
54'
79
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
65
0
Бриан
Джимми Бриан
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Коне
Бакари Коне
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Фофана
Геида Фофана
0
Лисандро
Лисандро