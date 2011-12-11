Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
11 дек. 2011, 19:00 МСК
11.12.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы