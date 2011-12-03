Матч завершен
Монпелье
Монпелье
4:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
3 дек. 2011, 21:00 МСК
3.12.2011, 21:00 МСК
суббота
Составы