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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Коне 38
Эдерсон 52
Лисандро 66
3:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Булут 69
Сиссоко 75
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
4 дек. 2011, 22:59 МСК
4.12.2011, 22:59 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Коне
Бакари Коне
38'
38'
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
86
0
Эдерсон
Эдерсон
52'
52'
77
0
Бриан
Джимми Бриан
90
0
Лисандро
Лисандро
66'
66'
77
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Фофана
Геида Фофана
0
Гомис
Бафетимби Гомис
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Абденнур
Аймен Абденнур
90
0
Нинков
Павле Нинков
90
0
Табану
Франк Табану
77
0
Дево
Энтони Дево
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
75'
75'
90
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Машаду
Паулу Машаду
67
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
35
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Фофана
Мохамед Фофана
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
0
Сирье
Франсуа Сирье
0
Капу
Этьенн Капу
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Булут
Умут Булут
69'