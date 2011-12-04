Матч завершен
Бордо
Бордо
2:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
4 дек. 2011, 19:00 МСК
4.12.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы