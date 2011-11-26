Матч завершен
Нанси
Нанси
1:2
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
26 нояб. 2011, 21:00 МСК
26.11.2011, 21:00 МСК
суббота
Составы