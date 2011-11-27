Матч завершен
Лорьян
Лорьян
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
27 нояб. 2011, 19:00 МСК
27.11.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы