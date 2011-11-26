Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
26 нояб. 2011, 22:59 МСК
26.11.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы