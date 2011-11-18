Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
18 нояб. 2011, 22:00 МСК
18.11.2011, 22:00 МСК
пятница
Составы