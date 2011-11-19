Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
19 нояб. 2011, 22:59 МСК
19.11.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы