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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Эдерсон 35
1:2
Матч завершен
Ренн
Ренн
Питройпа 37
Кембо-Экоко 53
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
18 нояб. 2011, 22:00 МСК
18.11.2011, 22:00 МСК
пятница
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Эдерсон
Эдерсон
35'
35'
59
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
83
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
0
Бриан
Джимми Бриан
60
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
0
Умтити
Самуэль Умтити
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Коне
Сиди Коне
0
Лисандро
Лисандро
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Манджек
Жорж Манджек
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
37'
37'
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
53'
53'
70
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Джеббур
Яссин Джеббур
0
Мавинга
Крис Мавинга
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
0
Теттей
Александер Теттей
0
Пажо
Венсан Пажо
0
Сане
Абдулайе Сане