Матч завершен
Дижон
Дижон
2:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
19 нояб. 2011, 21:00 МСК
19.11.2011, 21:00 МСК
суббота
Составы