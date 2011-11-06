Матч завершен
Нанси
Нанси
2:1
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
6 нояб. 2011, 19:00 МСК
6.11.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы