Матч завершен
Кан
Кан
3:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
6 нояб. 2011, 19:00 МСК
6.11.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы