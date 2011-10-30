Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
30 окт. 2011, 19:00 МСК
30.10.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы