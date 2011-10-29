Матч завершен
Лион
Лион
2:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
29 окт. 2011, 22:00 МСК
29.10.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы